ZVDO goed uit de startblokken

ANDEL • ZVDO is de competitie goed begonnen. Zaterdag werd Lutra in Helmond met 7-10 aan de kant gezet.

Beide teams gingen in eerste instantie gelijk op met doelpogingen, maar Seppe was scherp in de afronding, wat resulteerde in een 0-2 voorsprong voor ZVDO. Het eerste kwart werd afgesloten met 1-2. Lutra ging in de tweede periode op zoek naar de gelijkmaker en wist die na 2 minuten spelen te vinden. Lutra kwam in het ritme en wist zelfs de voorsprong te pakken. ZVDO pakte weer de voorsprong op het moment van rust: 3-4.

Waar Jan-Willem mee stopte voor de rust, ging hij na de rust mee verder. Met een mooie uitbraak en een nog mooiere assist van Jeroen wist ZVDO weer wat uit te lopen. Seppe bouwde met zijn derde goal de score nog wat verder uit naar een comfortabele stand van 3-6.

Beide ploegen wisten de keeper nog te passeren, maar ZVDO kon met een goed gevoel de laatste periode in gaan. ZVDO nam verder afstand door het vierde en vijfde goal van Seppe. Lutra spartelde nog wat tegen met ook 2 goals, maar Jelle gooide definitief de wedstrijd op slot door een verschil van vier doelpunten te maken.