Bieboschzwemmers succesvol in open water

WERKENDAM • Tijdens de Biesbosch Open Water Race hebben verschillende leden van de Biesboschzwemmers ereplaatsen in de wacht gesleept.

Net als tijdens eerdere openwaterwedstrijden wisten Lars de Kooter en Pieter Pijnenburg op het podium te eindigen. Lars was de beste op de 500 meter vrije slag bij de jongens onder 12 jaar. Voor Pieter waren er twee podiumplaatsen. Hij behaalde goud op de 1000m schoolslag bij de masters in de categorie 20 tot 29 jaar. Zijn tweede podiumplaats was op de 2000 meter schoolslag bij de senioren.

Marjo Goelema, Paul en Annette Wijnja en Ingmar Visser wisten bij de top drie te eindigen op masters onderdelen, maar helaas voor hen waren er geen prijzen beschikbaar. Marjo werd tweede op de 1000m schoolslag bij de masters en voor Paul en Annette was er een derde plaats op de 1000m vrije slag in hun categorie. Ingmar werd derde op de 1000m schoolslag.

Naast deze zwemmers hebben Anieke aan de Wiel, Jansje de Ridder en Margonda Versluis een extra vermelding verdient. Alle drie deze meisjes deden voor het eerst in het open water mee aan een wedstrijd en zij deden dit heel goed. Vooral de vierde plaats van Jansje viel in het bijzonder op.

Brabantbeker

In de klassementen om de Brabantbeker ging het erom dat er aan minimaal drie wedstrijden werd deelgenomen en hier wisten de Biesboschzwemmers diverse prijzen te veroveren. Pieter en Lars behaalde beide goud in hun categorie. Lars deed dit bij de jongens onder 12 jaar en voor Pieter ging dit om de schoolslag bij de senioren. Anne en Rens Lisman mochten ook een medaille ophalen. Anne werd tweede bij de meisjes onder 10 jaar en voor Rens was er een gedeelde bronzen medaille bij de jongens op de vrije slag tussen 11 en 13 jaar. Julia Verhoeven (vrije slag senioren dames) en Sabrina Boekhout (vrije slag masters) eindigden beide net naast het podium. In het verenigingsklassement behaalde de Biesboschzwemmers een vijfde plaats.

Bij de sponsorzwemtochten werd er niet gezwommen voor een snelle tijd, maar stond de prestatie in het teken van het ophalen van geld voor de Stichting ALShetjeraakt. In totaal werd hierbij 2100 euro opgehaald.