Brons voor Rick Sonnema in Boedapest

BOEDAPEST/WIJK EN AALBURG • Karateka Rick Sonnema uit Wijk en Aalburg heeft dit weekend de Boedapest Open afgesloten met een bronzen medaille.

Het toernooi begon goed met een overtuigende 4-1 overwinning op een nationaal teamlid uit Hongarije. Met dezelfde score wist Sonnema de tweede ronde te winnen van zijn tegenstander uit het nationaal team van Oostenrijk. In de derde ronde stond Rick wederom tegen een nationaal teamlid uit Hongarije, deze partij won hij met 5-0.

Door deze drie overwinningen stond Sonnema in de poulefinale, die hij echter met 4 tegen 1 verloor van het nationale team van Slovenië. Doordat zijn tegenstander met zijn overwinning in de finale stond mocht de Wijk en Aalburger zich gaan opladen voor de strijd om het brons. In deze ronde wist hij overtuigend het nationaal teamlid van Zweden met 5-0 te verslaan.