Twee tegen één in Ronde van Hank: Robin Blummel maakt ploegenspel goed af

HANK • Terwijl de kermis draaide, reden de renners hun rondjes. De glorieuze winnaar in Hank werd Robin Blummel uit Sint Michielsgestel.

Het spits werd zondag afgebeten door de nieuwelingen. Roan Konings uit Oudenbosch drukte als eerste zijn wiel over de streep.

De recreanten reden vervolgens voor het Open Kampioenschap van Altena. Winnaar werd Jip Damen uit Rijen en Nick Verschuur uit Hank greep de derde plaats.

Tenslotte kon de strijd los bij de Elite/Beloften Amateurs. Zestig renners stonden aan het vertrek en hadden 80 kilometer, goed voor 62 ronden, voor de wielen. In een gesloten gelid kwamen de renners de eerste ronden door. De eerste speldenprik werd uitgedeeld door B-professionel Coen Vermeltfoort uit Vlijmen, maar hij werd al snel werd ingerekend door het peloton. Vervolgens probeerden Sieb Wouters uit Zundert en Robin Blummel weg te komen, maar dit duo kreeg ook geen ruimte. Nadat ook Kyle Agterberg en weer Vermelfoort hun vluchtpoging moesten staken, begonnen de renners even naar elkaar te loeren.

Spel op de wagen

Robin Blummel besloot het opnieuw te proberen. In zijn wiel kreeg de renner uit Sint-Michielsgestel zijn ploegmaat Nick van der Meer mee en Abe Celi uit Oosterhout. Het trio bouwde de voorsprong gedegen uit en het spel was op de wagen. Uit het peloton probeerden diverse renners nog de overstap te maken, maar de kopgroep stampte flink door en verdween uit het vizier. Het beslissende gat was geslagen en de drie koplopers mochten zich opmaken voor de finale.

Daarin speelden de twee ploegmaten Robin Blummel en Nick van der Meer het spel soepel om met Abe Celi af te rekenen. Blummel besloot als eerste te vertrekken, waarna Nick van der Meer rustig in het wiel kon blijven zitten bij Celi. Voor Celi uit Oosterhout viel er niets meer te halen. Blummel gaf er nog een snok aan en kwam dan ook solo als eerste over de meet. Hij was de winnaar van de 66-ste editie van de Ronde van Hank. In de aanloop naar de meet troefde ploeggenoot Nick van der Meer uit Honselersdijk makkelijk de vermoeide Abe Celi af en pakte de tweede plaats. Voor Celi restte de derde plaats.

Twee tegen één

Abe Celi, die een week eerder ook derde werd in Oosterhout, legde zich neer bij het brons. "Het was twee tegen één." Robin Blummel mocht plaatsnemen op de hoogste trede. "Celi komt volgend seizoen naar onze ploeg, maar nu zijn we nog concurrenten", glimlachte Blummel. "Wij waren met z'n tweeën en het ploegenspel heeft gewonnen."

Nico van Es