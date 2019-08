Stan van Oord: gebrek aan vermogen

WOUDRICHEM • Gebrek aan vermogen heeft Stan van Oord dit weekend weerhouden van een podiumplaats bij de Gamma Racing Day in Assen.

"Het is een mechanische sport, dus technische problemen horen er af en toe ook bij", aldus de Woudrichemmer. "Wel erg jammer dat het ons net gebeurt tijdens zo'n druk bezocht evenement als de Gamma Racing Day.' De schade bleef gelukkig beperkt, want in de eerste race werden Van Oord en zijn teamgenoot Dennis de Borst vierde en finishten hun grootste concurrenten achter hen.

In de tweede race werden zij vijfde en daardoor behouden ze een mooie voorsprong van 21 punten in de titelstrijd.

Spa

De volgende twee races zijn op 4 en 5 oktober op het circuit van Spa-Francorchamps. "Daar hebben we geen successeconden en wanneer de technische problemen wegblijven kunnen we daar weer voor de overwinning strijden", zegt Van Oord. "We hebben alle vertrouwen dat we voor de grote beker kunnen blijven strijden."