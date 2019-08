Twee podiumplaatsen voor Renzo van Emmerik

MEEUWEN • Tijdens de twee ONK SuperCup 1000 wedstrijden afgelopen weekend op het Duitse circuit van Oschersleben heeft Renzo van Emmerik in beide races een derde plaats behaald. Desondanks was de Meeuwense coureur niet tevreden.

"We hebben met het hele Rent A SuperBike Team hard gewerkt. De vooruitgang die dit seizoen is geboekt konden we op vrijdag tijdens de kwalificaties omzetten in een nieuw pr op het circuit van Oschersleben en een mooie tweede startplaats. Dat was voor mij de eerste keer op die plek."

Primeur

De BMW-coureur uit Meeuwen had een prima start die middag in race 1 en in de eerste ronde kon de hij zelfs de leiding overnemen. Een primeur in een ONK-race voor Van Emmerik.

Nadat hij de koppositie had moeten afstaan kon hij tot driekwart van de race goed in het spoor van de leider blijven maar door wat eigen foutjes en de vele achterblijvers verloor hij de aansluiting en ook net zijn tweede plek. Tevreden met het podium, maar zelf vond hij dat er meer in had gezeten.

Ook zijn start in race 2 was prima en na de eerste ronde kwam hij als derde door.

Van Emmerik: "Ik wilde heel graag meedoen voor de winst maar ik kon het tempo van de eerste twee niet volgen en ik had moeite om mijn ritme te behouden. Ondanks de derde plaats op de finish was ik niet blij met mijn race. Het team had hard gewerkt, maar ik kon het voor mijn gevoel niet afmaken op de baan."