Dressuurruiters voor het eerst te gast op Seleviahoeve

WERKENDAM • PSV De Jagers organiseert deze week voor de eerste keer de jaarlijkse ruiterweek op de Seleviahoeve in Werkendam.

Tijdens de ruiterweek kunnen ruiters en amazones persoonlijke successen behalen en plezier aan hun sport beleven. Zij kunnen twee dressuurwedstrijden per dag rijden. Alle dagen wordt in de middag en in de avond gereden. Behalve op zaterdag, dan wordt er in de ochtend en middag gereden.

Naast deelnemen aan de ruiterweek is het ook leuk om, gratis, een bezoekje te brengen aan het evenement. Zaterdag wordt de ruiterweek in Werkendam afgesloten.