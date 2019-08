'Altena Cup gaat om bewustwording'

REGIO • Nee, het is niet zo dat niemand tijdens de Altena Cup meer een biertje mag drinken, maar de organisatie wil sporters en toeschouwers wél enthousiast maken voor een gezondere levensstijl.

Het was de Rabobank die de mensen achter de Altena Cup uitdaagde ook een maatschappelijk doel aan het evenement te verbinden.

Eerder had de gemeente zich al enthousiast getoond over een voetbaltoernooi met alle clubs uit Altena, een mooie uitloper van de Aalburg Cup. "Die is ruim 40 jaar gehouden", zegt voormalig hoofdsponsor en voorzitter van de Altena Cup Jakko Bouman, die de Aalburgse variant met de Altena Cup nieuw leven in blies. "De Aalburg Cup vormt in die zin de basis voor het nieuwe toernooi."

Maar het wordt dus wel wat meer dan alleen maar tegen een bal aan trappen. Dinsdag 20 augustus beginnen de voorrondes bij Almkerk, Altena, Be Ready en Sparta'30. Zaterdag 24 augustus strijden ruim 2500 jongens en meiden, dames en heren om de eerste Altena Cup, 's middag gevolgd door de finalewedstrijden voor de mannen op het terrein van GRC 14 in Giessen.

Tegelijkertijd staan de gezondere sportkantine, rookvrije en alcoholvrije sportparken en jongeren op gezond gewicht centraal. O.a. bedrijven als Schouten Europe en HAK leveren daar een bijdrage aan. "Dat zijn onze doelen voor de komende drie jaar", legt Bouman uit.

Frietpan

"Het gaat om bewustwording. De frietpan verdwijnt natuurlijk niet uit de kantine, maar we bieden tijdens de Altena Cup wel een alternatief aan." De finaledag bij GRC 14 is tot 16:00 uur alcoholvrij, eveneens vanwege die bewustwording, beschrijft Bouman. "Iemand moet hiermee beginnen, want uiteindelijk zal het hier naartoe gaan. Kijk maar naar restaurants en cafés die rookvrij zijn tegenwoordig. Daar kan je niet meer onderuit."

Dan is er nog FC Altena: een selectie van achttien spelers van álle clubs uit Altena, samengesteld door de verenigingen zelf en de organisatie van de Altena Cup. FC Altena speelt volgend jaar onder leiding van trainer Philip den Haan een wedstrijd tegen een profclub, op het veld van de winnaar van de Altena Cup. Volgens de voorzitter moet dit de opmaat zijn naar beter onderling contact tussen de clubs. "Zodat we ook sportief gezien van één Altena kunnen spreken."

Talentenschool

FC Altena is er straks ook voor de jongens en meisjes onder de 13 jaar. Als het aan Bouman ligt, groeit dit uiteindelijk uit tot een talentschool voor jonge voetballers in Altena. "Kinderen worden nu te weinig uitgedaagd om beter te worden, terwijl ze allemaal profvoetballer willen worden of op z'n minst het eerste elftal willen halen. Door binnen FC Altena met leeftijdsgenootjes te voetballen worden ze meer uitgedaagd en daar worden ze beter van. We willen kinderen prikkelen om zoveel mogelijk met een bal bezig te zijn."

Dinsdag is dus de aftrap van de Altena Cup. De organisatie ligt op schema, zegt Bouman. "Nu alleen nog alle appels en flesjes water bij de clubs zien te krijgen", zegt hij lachend.

http://www.altenacup.nl