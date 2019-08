Nieuwendijkse Renate Roling wint NK

nieuwendijk • Renate Roling uit Nieuwendijk is afgelopen weekend Nederlands kampioen mennen Friese paarden geworden.

Afgelopen weekend vond in Harich het Nederlands kampioenschap mennen Friese paarden plaats. Roling had zich via de voorrondes met twee paarden geselecteerd voor de klasse B enkelspan.

Doordat er maar met één combinatie deelgenomen mag worden, koos zij voor Oukje fan it Hiem D.L. en wist beide proeven te winnen. Dit betekende tevens dat de combinatie Nederlands kampioen werd.

Roling is pas vijf maanden geleden van dressuur onder het zadel overgestapt naar mennen en was aangenaam verrast door deze fraaie resultaten. Onlangs wist zij ook al met Oukje een tweede plaats te behalen tijdens het districtskampioenschap en bereikte ze met haar andere troef Wijtske een prima derde plaats. Ze hoopt op een mooie toekomst in deze tak van sport.

Samen met haar zus Laura runt ze Dressuurstal Laurena in Nieuwendijk.