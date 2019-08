Drie NK-medailles voor Biesboschzwemmers

WERKENDAM • Bij de open Nederlandse kampioenschappen openwaterzwemmen in Heerjansdam hebben de Biesboschzwemmers over twee dagen drie gouden en vier bronzen medailles in de wacht gesleept.

Ook vind dit weekend de Heerjansdam Challenge, een reguliere openwaterwedstrijd plaats en daar kwamen drie Werkendamse zwemmers op vijf onderdelen aan de start.

Pieter Pijnenburg, Paul Wijnja en Nadine Scheeve namen deel aan het NK en zij wisten een gouden en twee bronzen medailles te veroveren. De gouden medaille was voor Pieter op de 2000 meter schoolslag bij de masters. In een zware wedstrijd, er stond veel wind en stroming, was Pieter de sterkste. De eerste 500 meter lag Pieter op een tweede plaats, maar na het ronden van de eerste boei nam hij de koppositie over en stond deze niet meer af.

Tijdens de 3000 meter schoolslag, een dag later, was vanaf het begin duidelijk dat het goud niet mogelijk zou zijn. In de strijd om het zilver werd Pieter er echter bij de finish net uitgetikt en moest hij genoegen nemen met het brons.

Tevreden

Paul verraste bij de masters op de 3000 meter vrije slag met een bronzen medaille. Paul kwam tevreden het water uit en bleek uiteindelijk in de uitslag als derde geëindigd te zijn. Nadine zwom ook de 3 kilometer vrije slag en had zich als doel gesteld om binnen het uur te finishen, zij slaagde ruimschoots in haar doel. Na iets meer dan 56 minuten kwam ze tevreden het water uit.

Het programma van de Heerjansdam Challenge werd op beide dagen na het NK-programma gehouden en hier werd door de zwemmers van de Werkendamse vereniging ook goed gescoord. Pieter en Lars wisten beide een onderdeel te winnen. Lars was met bijna een minuut de winnaar van de 500 meter schoolslag bij de jongens onder 12 jaar. Hij wist zelfs het baanrecord met zeven seconden te verbeteren.

Dubbele afstand

Voor Pieter was er winst op de dubbele afstand bij de masters aan het einde van de tweede dag. In hetzelfde programma, maar bij een oudere categorie was er een vierde plaats voor Ingmar Visser. Het verschil bij de finish was ongeveer een halve seconde.

Naast het goud wisten zowel Pieter als Lars een bronzen medaille te veroveren. Lars behaalde deze op de 500 meter vrije slag en voor Pieter was het nogmaals op de 1000 meter schoolslag, maar dan bij de senioren.

Het komende weekend staan er een wedstrijd in Amstelveen op het programma.

Biesbosch Open Water Race

Het seizoen wordt half september afgesloten met onder andere wedstrijd tussen de weilanden van Werkendam en Sleeuwijk. Ter hoogte van de Kooikamp 10 organiseren de Biesboschzwemmers dan voor de zevende keer de Biesbosch Open Water Race met daarnaast ook nog zwemtochten van 1000, 2000 en 5000m voor de Stichting ALShetjeraakt.