REGIO • Hop van Altena is samen met twee andere initiatieven in de race voor de Brabantse Erfgoedprijs 2019.

"Al in de veertiende eeuw was er hopteelt in Altena en was deze streek dé hopleverancier voor Hollandse en Brabantse brouwerssteden. De stichting Hop van Altena wil deze historische hoptraditie weer doen herleven en hophoven opnieuw in het landschap introduceren", zo staat te lezen op de website van Erfgoed Brabant, dat de tweejaarlijkse prijs organiseert.

"Op basis van historisch onderzoek wil de stichting Altena profileren als hét hopeiland waar je de historische hopteelt kan beleven. Met behulp van vele vrijwilligers worden op diverse plaatsen in Altena nieuwe hophoven aangelegd. Het project zorgt voor verbroedering op het eiland dat onlangs met een gemeentelijke fusie te maken kreeg."

10.000 euro

Ook 'Herbeleving schijnvliegveld De Kiek' en 'HomeComputerMuseum' maken kans op de prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een begeleidingstraject door Erfgoed Brabant, specifiek gestoeld op de behoeften en wensen van het winnende project. Het publiek bepaalt uiteindelijk wie er met de prijs vandoor gaat.

"Vandaar dat we alles en iedereen aan het mobiliseren zijn met als doel zoveel mogelijk mensen op on ste laten stemmen", zegt Ronald van den Ende van Hop van Altena.

Stemmen kan tot en met zondag 3 november via onderstaande website. Op 7 november maakt Erfgoed Brabant de prijswinnaar bekend tijdens de feestelijke award ceremony in DePetrus in Vught.

http://www.erfgoedbrabant.nl/stem