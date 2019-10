Ondernemers Werkendam: 'Geen huizen aan De Burcht'

WERKENDAM • Ondernemers in het centrum van Werkendam willen dat de gemeente Altena de plannen voor woningbouw aan De Burcht 'koste wat kost' stopzet.

De gemeente wil in het plangebied zo'n 50 woningen bouwen. In plaats daarvan zou Stichting BIZ Centrum Werkendam liever zien dat supermarkten MCD of Albert Heijn naar De Burcht zouden kunnen verhuizen, schrijft voorzitter George van den Heuvel mede namens 200 BIZ-deelnemers in een brief aan het college van B&W.

Enorme verbetering

"Echter werd dit plan diverse keren door de gemeente afgekaatst op basis van de bereikbaarheid in verband met laden en lossen. Gezien de huidige situaties van de eerder genoemde supermarkten zijn wij er van overtuigd dat er op dit vlak een enorme verbetering plaats zou vinden."

Ook de Aldi had volgens Van den Heuvel 'perfect' aan De Burcht gepast, maar deze supermarkt heeft inmiddels toestemming gekregen om naar de Werkina te verhuizen. Dit tot onvrede van de ondernemersclub.

Leegloop

"Dit plan is volledig buiten ons weten om ontwikkeld, terwijl we zes tot acht keer per jaar formeel overleg hebben. Het centrum schreeuwt om traffic, maar de gemeente faciliteert de leegloop."

De ondernemers baseren hun argumenten op een onderzoek dat is uitgevoerd door Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Daarin staat o.a.: 'DNWS benadrukt dat het toevoegen of verplaatsen van een supermarkt naar De Burcht nog de enige kans is om tot een substantiële versterking van het centrumgebied te komen.'

Andere aandachtspunten uit het onderzoek zijn de bewegwijzering in het centrum - 'We vinden het nu hoog dat hier actie op ondernomen wordt' - en het groenonderhoud.

"De Hoogstraat is over het algemeen op acceptabel niveau, maar de omliggende straten zien er af toe gewoon schandalig uit", vinden de ondernemers, die gemeente daarnaast vragen haar steentje bij te dragen aan de bedrijveninvesteringszone (BIZ).

"Als de gemeente ons centrum serieus neemt, zou het wenselijk zijn dat de gemeente ook een deel bijdraagt."

Tom Oostra