Oerlemans Plastics zoekt weer goede doelen

REGIO • Verpakkingsproducent Oerlemans Plastics organiseert voor de derde keer op rij een goede doelen-actie voor initiatieven in de gemeente Altena.

Het bedrijf investeert in totaal 5000 euro in projecten die op een positieve manier bijdragen aan de regionale maatschappij.

"Mede door de vele goede reacties die we hebben gekregen, hebben we besloten om de Oerlemans Plastics Goede Doelen Actie ook dit jaar door te zetten", vertelt directeur Joan Hanegraaf. "Drie goede doelen die gevestigd en actief zijn binnen de gemeente Altena worden financieel ondersteund."

Vorig jaar waren de drie winnaars: Stichting Vakantieweek Gehandicapten Land van Heusden en Altena, familie Van der Giessen met dolfijntherapie voor hun zoon Niels en woonzorgboerderij Het Kornhuys in Dussen.

Indienen

"Uiteraard zijn we nu op zoek naar nieuwe initiatieven", zegt Hanegraaf.

Goede doelen met daarbij een motivatie indienen bij Carin van Herwijnen van Oerlemans Plastics via cw@oerlemansplastics.nl. Inzenden kan uiterlijk tot vrijdag 15 november. Het goede doel mag de laatste twee jaar niet in de prijzen gevallen zijn. De medewerkers van de vestigingen in Genderen en Giessen brengen over de ingestuurde goede doelen hun stem uit. Op basis van het aantal stemmen worden drie initiatieven gesteund met bedragen van respectievelijk 2500, 1500 en 1000 euro.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Oerlemans Plastics op 11 januari worden de cheques overhandigd aan de drie winnende initiatieven.