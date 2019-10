Speculaaspoppen verkopen voor Sinterklaas in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Stichting Sint Nicolaas Intocht in Nieuwendijk gaat vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober weer speculaaspoppen verkopen om het jaarlijkse kinderfeest in het dorp weer mogelijk te maken.

De vrijwilligers van de stichting komen bij de Nieuwendijkers langs de deur om overheerlijke speculaaspoppen aan te bieden. Van de opbrengst worden de sinterklaasintocht en het aansluitende Feest van Sinterklaas op zaterdagavond 16 november in dorpshuis Tavenu bekostigd.

De pakken speculaaspoppen kosten 4 euro, twee pakken voor 7,50 euro (contant betalen). Bestellen kan ook bij €uropiet via 06-53558941 of via stichtingsint@gmail.com.