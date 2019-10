WIJK EN AALBURG • Zorgplein Maaswaarden roept alle thuisbakker weer op om deel te nemen aan de bakwedstrijd Heel Maaswaarden Bakt.

"Bak jij graag taarten en vind jij dat jouw taart de lekkerste, maar ook de mooiste is? Meld je dan snel aan voor de wedstrijd van het jaar", zo luid de oproep. Deelname is verzekerd door het antwoordstrookje bij het aanmeldformulier in te leveren bij de receptie van Wijkestein in Wijk en Aalburg of door een mailtje te sturen naar g.combee@maaswaarden.nl.

De deelnemer is op donderdag 21 november rond 14:30 uur met zijn of haar taart aanwezig in restaurant De Waard in Wijkestein, Azaleastraat 26 in Wijk en Aalburg.

Deskundige jury

Daar zal om 15:00 uur door een deskundige jury de winnaar worden gekozen.

De winnaar ontvangt een oorkonde en een dinercheque voor twee personen bij restaurant De Waard. Het formaat van de taart mag maximaal 24 centimeter doorsnee zijn, verder is alles toegestaan.

Meer informatie bij Gea Combee via 0416-698400 of g.combee@maaswaarden.nl.