Nieuwe directeur De Schans: 'Het gaat steeds beter met het vmbo'

SLEEUWIJK • Jolanda Vink is sinds dit schooljaar ook directeur van De Schans in Sleeuwijk.

Natuurlijk had Jolanda Vink het directeurschap van vmbo-school De Schans in Sleeuwijk aan zich voorbij kunnen laten gaan. Of misschien had ze al met pensioen kunnen gaan. Niets van dit alles. De liefde voor het onderwijsvak en in het bijzonder het vmbo zit bij de 62-jarige Leerdamse daarvoor nog veel te diep.

Al bijna 40 jaar zit Vink in het vak. Begonnen als docent Biologie en Gezondheidskunde en sinds tien jaar directeur.

Dit schooljaar aanvaardde ze naast het directeurschap van De Joost in Leerdam eenzelfde functie bij de Sleeuwijkse middelbare school. Sinds 1 augustus steekt ze bijna elke dag voor haar werk de drukke Merwedebrug over. "Het vmbo boeit me enorm. Het gaat ook steeds beter met het vmbo. Er is veel vraag naar leerlingen met een praktische opleiding en vanuit De Schans kunnen leerlingen doorstromen naar vrijwel alle mbo-opleidingen en daarna zelfs naar het hbo."

Praktisch geschoold

Met de profielen Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten sluit De Schans goed aan bij de vraag naar praktisch geschoolde jongeren. Leerlingen die bijvoorbeeld gaan voor een beroep in de zorg, het onderwijs, toerisme, techniek, transport, een bakkerij of ondernemen hebben goede kansen op de arbeidsmarkt. Stages helpen bij de beroepsoriëntatie, vertelt Vink.

Maar bovenal kijken naar wat je kunt, het zien van kansen en mogelijkheden zijn kernwaarden waar vanuit Vink wil werken.

"Met 280 leerlingen is dit kennen en gekend worden een belangrijk kenmerk van De Schans. Ik zie dat er veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en dat leidt tot onderwijs op maat. Veel leerlingen stromen op naar een hoger niveau. Daar kan De Schans trots op zijn."

Doemiddagen

Groep 8-leerlingen staan op dit moment aan de vooravond van een nieuwe fase in hun leven. Zij oriënteren zich op de overstap naar een middelbare school. Om hen te helpen bij een goede keuze organiseert De Schans een aantal doemiddagen. De eerste staat gepland op vrijdag 8 november. Van 16:00 uur tot 18:00 uur zijn leerlingen uit groep 7 én 8 van harte welkom. Ze volgen lessen en krijgen al een beetje een idee wat de middelbare school inhoudt. Om 18:00 uur zijn ouders en verzorgers van harte welkom om samen met de leerlingen en medewerkers van De Schans gezellig te eten.

Gedurende het schooljaar organiseert De Schans nog meer doemiddagen, speciaal voor leerlingen uit groep 8. Deze middagen hebben steeds een ander karakter. Zo is er op 20 november een doemiddag Sport; 27 november een doemiddag Dienstverlening en Producten; 11 december een doemiddag Zorg en Welzijn. 17 januari is de open Dag, 5 februari een jongensdag en op 12 februari een meidendag. Aanmelden via de website.

http://schans.cvo-av.nl