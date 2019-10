'Mea culpa' college stemt VVD én raad tevreden

ALMKERK • Het college van B&W gaat de gemeenteraad veel meer betrekken bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dat is de belangrijkste conclusie van het eerste interpellatiedebat in de historie van de gemeente Altena.

Nee, het college was niet blij dat de eerste notie van een groot tekort op de Wmo niet mee kon in de kadernota. En wethouder Paula Jorritsma stelde dinsdagavond dat het 'bijzonder vervelend' is als je kort daarna moet melden dat dat bedrag waarschijnlijk meer dan verdubbeld is.

Vlak voor het zomerreces sprak de gemeente Altena nog over een Wmo-tekort van 900.000 euro, drie maanden later was dat al opgelopen tot 'meer dan het dubbele' en uiteindelijk wordt voor 2019 een tekort van 2,1 miljoen euro verwacht, zo staat in de tweede bestuursrapportage. Overigens zijn er in Nederland gemeentes van vergelijkbare grootte die voor wat betreft de Wmo dieper in de rode cijfers zitten.

Exploderen

Eén van de vragen van VVD'er Pim Bouman, die een extra debat over het onderwerp had aangevraagd, was hoe dat bedrag in korte tijd zo heeft kunnen exploderen. Antwoord: o.a. door de stijging van de kosten voor hulp in de huishouding door het abonnementstarief, goed voor een post van meer dan zeven ton.

Een zelfde bedrag kan worden genoteerd voor begeleiding van mensen die specialistische zorg vragen. Zo stromen mensen met een GGZ-indicatie tegenwoordig door naar de gemeente. "Complexe zorg met een hoog prijskaartje", aldus Jorritsma.

Calculerende inwoners

Dan is er nog een 'aanzuigende werking' van 'calculerende inwoners', omdat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is. Voor veel mensen is het veel goedkoper geworden om via de gemeente bijvoorbeeld een schoonmaakhulp in te schakelen.

Volgens wethouder van Financiën Hans Tanis is het college de voorbije maanden niet in staat geweest om de uitvoering van de Wmo goed te monitoren, mede doordat de gemeente Altena als nieuwe fusiegemeente in een opstartfase zit. Met een 'beleidsarme begroting' was de blik vooral gericht op de toekomst van de nieuwe gemeente, beaamde ook Jorritsma dinsdagavond.

Hectiek

Het gebeurde allemaal binnen het 'speelveld van de hectiek', aldus Tanis, die samen met Jorritsma de hand in eigen boezem stak. "We hebben verzuimd hier goed naar te kijken."

Het 'mea culpa' van het college, zoals raadslid Henri Boevé van AltenaLokaal het had geïnterpreteerd, werd door de VVD en de andere partijen met tevredenheid geaccepteerd, net als de maatregelen die genomen worden om in de toekomst beter vinger aan de pols te kunnen houden.

Wethouder Tanis kondigde een intern onderzoek naar de uitvoering van de Wmo aan, met daarnaast de inzet van een gespecialiseerd bureau, dat Altena gaat helpen om 'processen beter in te richten'. Ook zegde hij toe de gemeenteraad iedere maand van actuele cijfers over de Wmo te voorzien.

Debat nog dit jaar

Jorritsma gaf gehoor aan het verzoek van Wendy van Ooijen van het CDA om nog dit jaar op inhoud over het onderwerp te debatteren. "Uiteraard wordt de raad beter betrokken, maar laten we wél in ons achterhoofd houden dat Altena een sociale gemeente wil zijn", benadrukte Jorritsma.

Het betoog van haar partijgenoot bij Progressief Altena Kees de Waal sloot daar goed bij aan: "Laat een financiële zorg voor de gemeente geen zorg voor de kwetsbare inwoners van Altena worden."

SGP'er Peter Noordergraaf wees er echter op dat 'linksom of rechtsom pijnlijke keuzes' gemaakt zullen moeten worden.

Geen aanval

Pim Bouman was achteraf blij met de inbreng van het college en het prettige verloop van het debat. "Dit is ook geen aanval op u als persoon", zei hij tegen Tanis en Jorritsma. "We hebben nog altijd vertrouwen in u."

Toch toonde hij zich ook kritisch. "Er was de afgelopen maanden een tekort aan inzicht bij zowel college als raad en het college had onvoldoende grip op de Wmo. Daarom willen we als raad vanaf nu nadrukkelijk betrokken worden, dat mag inmiddels ook wel bij dit onderwerp, vind ik. En hoe betrekken wij onszelf als raad, zodat we het college bij dit dossier zo goed mogelijk kunnen helpen?"

Tom Oostra