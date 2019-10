Progressief Altena stelt vragen over volkstuinen Rijswijk

RIJSWIJK • Progressief Altena wil van het college opheldering over een brief aan de huurders van de volkstuinen gelegen aan de Rijswijkse Wiel.

Volgens de partij zijn alle twaalf huurders in september benaderd met de vraag of zij voornemens zijn om de huur van de volkstuin te beëindigen en bereid zijn om de volkstuin op een andere locatie te huren.

Brabants Landschap zou de gemeente Altena namelijk gevraagd hebben om op de locatie van de volkstuinen een pluktuin te mogen realiseren.

Geschrokken

In een brief aan de gemeente geven de huurders aan geschrokken te zijn en niet van plan om te verkassen.

Ook Progressief Altena is verrast door het schrijven van de gemeente en vraagt om uitleg en opheldering.

De partij wijst daarnaast op het belang van de volkstuinen in Rijswijk. "De volkstuinen aan de Wiel bieden wat Progressief Altena betreft juist kansen voor inwoners om op een ontspannen manier met elkaar in contact komen. Volkstuinen hebben ook een ecologische functie, zo is er op een van de volkstuinen aan de Wiel een paddenpoel. In een andere tuin staan bloemen die bijdragen aan de biotoop van insecten."

In het collegeakkoord wordt bovendien een pleidooi gehouden voor initiatieven van onderaf voor het toegankelijk maken van groenstructuren in en om de dorpen, om lichaamsbeweging, natuurbeleving en sociale activiteiten mogelijk te maken, aldus Progressief Altena.

"De brief en de manier waarop de pluktuin op deze locatie wordt nagestreefd lijken daarmee, gelet op de reactie van de huurders, in strijd."