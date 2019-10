Jeugdfanfare Altena organiseert 47ste Altena Streekfestival

NIEUWENDIJK • Veertien orkesten uit Altena ontmoeten elkaar zaterdag 2 november tijdens het Altena Streekfestival.

Dit jaarlijks terugkerende muzikale evenement wordt dit jaar voor de 47e keer georganiseerd. De organisatie is in de handen van JA! Jeugdfanfare Altena.

De orkesten, die uitkomen in verschillende klassen, worden op hun muzikale kunnen beoordeeld door een vakjury die bestaat uit Hans Pastoor en Raf De Keninck, allebei bekende gezichten in de HaFaBra-wereld.

Van de veertien orkesten komen er vijf uit in de jeugd- of opleidingsklasse, één in de basisklasse, vijf in de middenklasse en drie in de topklasse. De winnaar van de felbegeerde Altena Cup is het orkest met de meeste punten, ongeacht de klasse waarin is uitgekomen.

Springlevend

"Het aantal deelnemende orkesten laat zien dat de blaasmuziekcultuur in onze regio springlevend is, want er zijn vijf orkesten die in de jeugd- en opleidingsklasse gaan spelen', zegt Gerrit van Dalen namens het organiserend comité.

"Ook het feit dat drie orkesten in de topklasse uitkomen, bewijst dat het muzikale enthousiasme in het Land van Heusden en Altena groot is. Het belooft een mooie dag vol muziek te worden, met ook optredens van JA! Jeugdfanfare Altena."

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze dag of een deel van de dag bij te wonen. Het Altena Streekfestival wordt gehouden in sporthal De Iris in Nieuwendijk, ingang via dorpshuis Tavenu, Singel 16a. Vanaf 10:00 uur start het programma. De prijsuitreiking is rond 18:15 uur.

Een toegangskaartje kost 4 euro; kinderen tot en met 12 jaar krijgen gratis toegang.

http://www.jeugdfanfarealtena.nl