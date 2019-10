Hankse Bos opent met spelcircuit

HANK • Vegaconcept en de vrijwilligers van de Hankse plukroute organiseren zaterdag 19 oktober een leuk spelcircuit in het Natuurlokaal in het Hankse bos ter ere van de feestelijke opening van het bos.

Piet Versteeg, de bedenker van het Natuurlokaal, wil dat de kinderen meer naar buiten gaan en de natuur beter leren kennen. Er zijn nu speciale lespakketten ontwikkeld voor het Natuurlokaal.

Tijdens deze middag zullen de vrijwilligers in samenwerking met Piet Versteeg en Nicoline Voormolen een spelcircuit uitzetten waarbij de bomen in het Hankse Bos centraal staan. Om 14:00 uur is de officiële opening van het Hankse Bos. Hierna kan de ontdekkingstocht starten.

Het is een activiteit voor kinderen vanaf 7 jaar en de ouders mogen ook meedoen.