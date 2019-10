'Feesttent Werkendam zou naar ijsbaan kunnen'

Koningsdag in de feesttent aan de Werkina in Werkendam. (archieffoto: Jan Noorlandt)

WERKENDAM • Het terrein nabij de ijsbaan aan de Lange Wiep in Werkendam zou een goede nieuwe locatie zijn voor de feesttent en de jaarlijkse kermis.

Dat oppert Anne-Marie Groeneveld, voorzitter van de Oranjevereniging in Werkendam, verantwoordelijk voor de organisatie van de festiviteiten rondom Koningsdag.

Aanvullende voorwaarde is dan wel dat het terrein verhard wordt, zodat bij het opzetten van de tent niets kapot gereden wordt en zodat de kermis zonder problemen kan worden opgetuigd.

Eerder schaatsen

Tegelijkertijd ziet Groeneveld voordelen voor andere verenigingen in Werkendam. "IJsclub Olympia zou in de winter het terrein onder water kunnen zetten, dan kan er eerder geschaatst worden", zegt ze. "Voor Kozakken Boys zou het een mooie extra parkeergelegenheid zijn. En als het timmerdorp hier in Werkendam weer terugkeert, kan de organisatie ook op het terrein terecht."

Met haar suggestie loopt Groeneveld vooruit op het overleg dat de Oranjevereniging over enkele weken heeft met de gemeente.

Supermarkt Aldi mag van het college namelijk verhuizen naar het grasveld aan de Werkina, de plek die sinds jaar en dag onderdak biedt aan de feesttent en de kermis en aan verschillende andere evenementen in het dorp. "In de afgelopen jaren zijn diverse andere locaties onderzocht, maar deze bleken allemaal niet geschikt", aldus het college over de keuze voor de nieuwe plek voor de supermarkt.

Vier woningen

Op de huidige locatie van de Alid aan de Floreffestraat 26 komt ruimte voor maximaal vier woningen. Ook het basketbalveldje aan de Werkina krijgt een nieuw plekje aan de Floreffestraat.

De gemeente gaat in gesprek met de Oranjevereniging om samen naar een nieuwe locatie zoeken. "Als het aan ons ligt blijven we zitten waar we zitten, want de Werkina is een prima plek. Maar als we dan toch plaats moeten maken, dan maar meteen naar een goede locatie", zegt Groeneveld. Ze heeft er goede hoop op dat de Oranjevereniging en de gemeente er samen wel uitkomen. "De vraag is ook waar de gemeente mee komt. We gaan het zien."

Tom Oostra