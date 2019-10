Wethouder hoopt op 'unaniem advies' over arbeidsmigranten

REGIO • De adviesgroep die zich buigt over de huisvesting van arbeidsmigranten is het voor '70 á 80 procent' met elkaar eens.

Dat concludeert wethouder Matthijs van Oosten na een eerste bijeenkomst van de adviesgroep zaterdag in Sleeuwijk.

Verschillende partijen met verschillende belangen - zoals inwoners, uitzendbureaus en huisvesters, maar ook arbeidsmigranten zelf - zaten met elkaar om tafel om tot een gezamenlijk plan met betrekking tot een goede de huisvesting van arbeidsmigranten te komen.

Positief

"Iedereen heeft de bijeenkomst als positief ervaren", zegt Van Oosten, die opmerkt dat de neuzen op meerdere terreinen al dezelfde kant op staan. "De kwaliteit van de huisvesting staat voor op. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de omgeving", geeft de wethouder als voorbeeld.

Een punt waar nog verder over nagedacht moet worden is huisvesting van arbeidsmigranten op het erf van een bedrijf. "Zet je de werkgever en de huisvester dan niet in dezelfde rol? En als je je werk kwijt raakt, ben je dan ook je huis kwijt?"

Nieuw beleid

Uiterlijk begin november komt de adviesgroep opnieuw bij elkaar. "Ik ga er stiekem wel van uit dat ze met een unaniem advies komen", zegt Van Oosten. In dat geval neemt het college dat advies over en wordt het in een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat er dit voorjaar nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten ligt.