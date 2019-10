Nederlands wijnproefteam gooit hoge ogen

FRANKRIJK/DUSSEN • Tijdens het Wereldkampioenschap blindproeven, zaterdag in Château de Chambord te Frankrijk, zijn de Nederlandse kampioenen op een eervolle negende plaats geëindigd, hoger dan ooit tevoren. Jarno de Graaf uit Dussen is één van de teamleden.

Wereldkampioen werd Frankrijk, gevolgd door China en Taiwan.

Nederlandse kampioenen

Eind mei wonnen Rik Boom (Jéroboam wijn), Anton Silletti (Siletti vof), Jarno de Graaf en Martin Fennema (MijnWijnPlein) het Concours le Vin en direct, het Nederlands kampioenschap blindproeven, een initiatief van Fred Nijhuis. Samen met coach Arend-Jaap van der Lely (Wijn op Dronk) vertegenwoordigden zij Nederland tijdens het WK, georganiseerd door La Revue de Vin de France (RVF).

Twaalf wijnen

Het team boog zich over twaalf wijnen uit alle delen van de wereld. Maar liefst 27 teams namen deel aan het WK met onder andere onze zuiderburen als kampioenen van 2018. De scores liepen zoals gebruikelijk enorm uiteen, het verschil tussen een hoge of lage score is niet zelden afhankelijk van details, terwijl de keuzes voor de ene wijn ook van invloed kunnen zijn op de beoordeling van een andere. Het aantal variabelen is schier oneindig, de concurrentie zeer groot en dat maakt de competitie buitengewoon moeilijk.

Respect

Het sportieve karakter van de wedstrijd en onderlinge respect voor de resultaten van alle teams maken het WK echter een ongekend leuk en sociaal evenement. Fameuze en onbekende proevers, teams uit landen die politiek gezien een 'moeizame' relatie hebben, alles en iedereen genoot van verbroederende wijnen en een goed georganiseerd WK.

Lastig

De editie van 2019 werd als bijzonder lastig beschouw en de scores waren ook beduidend minder hoog dan in voorgaande jaren. Veel teams hadden bijvoorbeeld moeite de Griekse en Libanese wijn te herkennen. Desalniettemin mag het Franse team terecht trots zijn op een fraaie prestatie en het Nederlandse team op een zeer verdienstelijke score die amper onderdeed voor die van de top 3. Eén enkele wijn meer of minder in het juiste land plaatsen was al voldoende om een plaats bij de top 3 te halen of juist niet.

NK en WK 2020

Organisator Philippe de Cantenac kondigde namens RVF aan dat het volgende WK begin oktober 2020 gehouden zal worden in Chemin de Smith Haut Lafitte te Bordeaux-Martillac. Het Nederlands kampioenschap (en daarmee de selectie van het Nederlandse team voor het WK) vindt plaats op 24 mei 2020 in Soesterberg. Inschrijven voor het NK is mogelijk na 1 november 2019 via www.fred-nijhuis.nl