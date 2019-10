Progressief Altena houdt debatavond over mobiliteit in Altena

WERKENDAM • Progressief Altena houdt op donderdag 7 november in Werkendam een debatavond rondom het thema 'mobiliteit in Altena'.

De partij wil de mobiliteitsbehoeften, knelpunten en mogelijkheden meer in samenhang in beeld brengen. Primair voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van inwoners, maar ook vanuit een oogpunt van duurzaamheid en om de gemeente in toeristisch opzicht nog aantrekkelijker te maken.

Lector Smart Mobility aan de Breda University of Applied Sciences Ruud Hornman en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Brabant Stijn Smeulders leiden het gesprek in en gaan met belangstellenden in gesprek over vragen rondom de huidige en toekomstige mobiliteit in de gemeente.

Vragen

Tijdens de avond wordt stilgestaan bij vragen als 'Hoe komen we waar we naartoe willen en weer thuis? Wat vinden inwoners van bijvoorbeeld de informatie over veerdiensten, de regulering van verkeersstromen in dorpskernen en het openbaar vervoer? Welke kansen bieden nieuwe mogelijkheden, zoals elektrisch rijden, fietsverkeer met hoge snelheidsfietspaden, OV-fietsen en deelauto's? Hoe komen we van de huidige naar de nieuwe situatie?'

De avond vindt plaats in partycentrum Van Lopik (voorheen De Nutszaal) Hoogstraat 32 in Werkendam en begint om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.