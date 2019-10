Veel belangstelling voor bouwplan Hoogstraat Werkendam

WERKENDAM • Bogor Projectontwikkeling en Bouwbedrijf Tankens willen op de Hoogstraat/Amerscamp in Werkendam 30 appartementen bouwen. Donderdag hielden ze een voorlichting over de plannen in het pand van Visser Slaapcomfort en veel mensen kwamen de plannen bekijken.

Plannen voor nieuwbouw op hoek Hoogstraat/Amerscamp bestaan al zo'n vijftien jaar. Maar enkele maanden geleden sloot de winkel van Visser Slaapcomfort en konden de plannen verder worden ontwikkeld.

Het gaat om een perceel van 2425 m2 dat deels aan de Hoogstraat en deels aan de Amerscamp ligt. In het huidige plan is plaats voor 30 appartementen; aan de Hoogstraatzijde met drie bouwlagen en aan de Amerscamp met vier bouwlagen. Dat sluit daar aan bij het bestaande appartementencomplex 't Campkenland.

Plaats voor parkeren is op het binnenplein met een ingang aan de Amerscamp. Bovenop het parkeerdek wordt een binnentuin aangelegd.

Persoonlijk uitgenodigd

Voor de presentatie van de plannen zijn alle omwonenden persoonlijk uitgenodigd. "Maar we hebben de presentatie breder aangekondigd, zodat iedereen kennis kan nemen van onze plannen", zo vertelt Peter Tankens.

De dertig appartementen variëren in grootte van 50 m2 tot ca. 130 m2. "De gemeente is enthousiast en voordat we een bestemmingsplanwijziging gaan aanvragen willen we omwonenden informeren. Die procedure duurt wel een jaar, maar we willen wel eerder beginnen met de verkoop. Als dat goed verloopt willen we de bestaande bebouwing slopen, eerder heeft geen zin."

Na sloop van de panden is de bouwtijd een jaar.

Hannie Visser-Kieboom