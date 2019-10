'Geen preventieve maatregelen tegen ramkraken'

De vitrines werden afgelopen september nog zonder pardon ingeslagen bij juwelier 't Oude Schooltje in Sleeuwijk. (Foto: 't Oude Schooltje)

ALTENA • Het college neemt geen preventieve veiligheidsmaatregelen om ramkraken in de gemeente te voorkomen.

"Daarvoor komen ramkraken, gelukkig, te weinig voor", schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de VVD.

Het college kiest voor de individuele aanpak, waarbij bij een concrete aanleiding gekeken wordt naar preventieve maatregelen. Ook is Altena bereid in actie te komen wanneer een winkelier of ondernemer zich bij de gemeente meldt.

De VVD had vragen gesteld naar aanleiding van opnieuw een ramkraak bij juwelier 't Oude Schooltje in Sleeuwijk in september.