SLEEUWIJK • Ontwerper Mart Visser toonde woensdagavond in kledingwinkel Miss & Mrs. in Sleeuwijk zijn nieuwst herfst- en wintercollectie.

Mart Visser is geboren in Sleeuwijk en heeft o.a. in 2017 een comeback gemaakt met "Back to my roots' vanwege zijn 25-jarige jubileum.

Miss & Mrs. mag het merk van Visser gaan verkopen en daarom was hij in de winkel, voor een meet&greet en een kleine fashionshow.