Egbert Lichtenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van Altena

ALMKERK • CDA'er Egbert Lichtenberg is dinsdagavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Altena.

Lichtenberg is lid van het CDA, de partij waarvan hij in de gemeenteraad van Papendrecht ook fractievoorzitter is. De 52-jarige Lichtenberg is getrouwd en heeft twee dochters. In het dagelijks leven is de geboren Udenaar directeur van MidZuid, het sociaal werkbedrijf van vier gemeenten in de regio Dongemond, waaronder de gemeente Altena.

Volgens de vertrouwenscommissie is Lichtenberg 'de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan', vertelde voorzitter Theo Meijboom dinsdagavond tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering.

Onafhankelijk

"Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevingsbewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen", luidde de uitleg van Meijboom.

"Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samenwerken en kan als een spelverdeler anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt."

De keuze voor Lichtenberg is het resultaat van een 'intensief proces', stelde Meijboom. "Daarin stond zorgvuldigheid voorop, maar er was gelukkig ook genoeg ruimte voor humor." Eind september vonden de eerste gesprekken plaats. Een week geleden was de tweede gespreksronde met enkele overgebleven kandidaten.

Daarin is volgens een 'uniforme opzet' en 'intensief' met de kandidaten gesproken, op basis van bepalende pijlers uit de profielschets.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad.

Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de koning. Na het koninklijk besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.