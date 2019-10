Tien projecten in Altena liggen stil door stikstofuitspraak

ALTENA • Door de uitspraak van de rechter over de PAS-wetgeving liggen tien bouwprojecten stil in de gemeente Altena. In tachtig procent van de projecten gaat het om woningbouw.

De gemeente wil de bewuste projecten niet openbaar maken, omdat het om individuele plannen gaat en door invoering nieuwe voorschriften projecten weer kunnen afvallen. Naast de tien projecten die stilliggen wordt van achttien andere projecten verwacht dat bij saldering van de stikstofdeposito weer ruimte ontstaat voor nieuwe activiteiten.

De gemeenteraad sprak vorige week over de impasse rond bouwprojecten door gewijzigde PAS-wetgeving. Sinds de uitspraak in mei heeft de gemeente alle aanvragen wel vergund, maar met een disclaimer als een natuurvergunning nodig is. De natuurvergunningen moeten bij de provincie worden aangevraagd.

Intensieve veehouderij

Tijdens de bespreking in de raad drong Anne Duijzer (ChristenUnie) bij wethouder Peter van der Ven aan op actie richting de provincie voor de agrarische sector. "In Brabant is sprake van veel intensieve veehouderij, worden de problemen daar straks op ons afgewenteld? Dus hoe gaan we de boeren op weg helpen bij de provincie? Hoe gaat u bestuurlijke kracht ontwikkelen om de agrarische sector te steunen?"

Wethouder Van der Ven liet weten dat de gemeente uitkijkt naar de nieuwe wetgeving zodat bouwprojecten snel weer verder kunnen. Tevens is hij in gesprek met de ZLTO-afdeling over de gevolgen voor de agrariërs door de stikstofproblematiek.

Hannie Visser-Kieboom