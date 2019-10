VEEN • Dat gymvereniging LIOS in zwaar weer zit mag inmiddels duidelijk zijn.

Aan diverse dringende oproepen om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid werd geen gehoor gegeven. De opkomst bij de ledenvergadering overtrof de verwachtingen in negatieve zin, zo laat de vereniging weten.

Meer verwacht

"Welgeteld vier ouders van de 53 leden tellende vereniging hebben hun gezicht laten zien. Hoe is het mogelijk dat een hardwerkende vereniging met zoveel positieve inzet en toegevoegde waarde voor het dorp zo aan haar lot wordt overgelaten? Er werd toch meer verwacht van de inwoners uit een dorp als Veen."

LIOS is een financieel gezonde vereniging, mede dankzij Veense sponsors, de inkomsten van oud papier en het organiseren van diverse activiteiten. "Maar als de bereidheid tot inspanning van ouders miniem is en verbondenheid met het dorp ontbreekt, is het voor een verenigingsbestuur een flinke klus om de boel draaiende te houden", stelt het bestuur, dat inmiddels Arnoud Vos, Arno Boll, Mirjam Oomen en Wilma Schreuders bereid heeft gevonden het huidige bestuur te komen versterken.

Nieuwe trainer zoeken

Hiermee heeft LIOS één heikel punt overwonnen, maar er wacht nog een andere uitdaging. Het wordt nog een sport om voor 1 januari 2020 een vervanger of vervangster te vinden voor huidige trainster Mariska Kuiper.

"Maar met vereende krachten van het nieuwe bestuur worden ook hier de schouders weer onder gezet in de hoop dat gymvereniging LIOS in het nieuwe jaar een nieuwe start kan maken", klinkt het hoopvol.