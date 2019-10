Nieuw: dansmiddagen in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Iedereen die van stijldansen houdt, singles én paren, zijn vanaf oktober van harte welkom voor de eerste van een reeks dansmiddagen in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk.

De Danssalon gaat vanaf zondagmiddag 13 oktober starten met dansmiddagen op iedere tweede zondagmiddag van de maand in deze schitterende locatie met ruime dansvloer. Onder het mom van 'Ontmoet elkaar op de dansvloer' organiseert de Danssalon een dans- en contactmiddag voor singles én paren uit de regio.

Buffet

Achteraf is er een koud en warm buffet voor degenen die geen zin meer hebben om te koken. Daarvoor is reserveren gewenst. Dat kan rechtstreeks bij Tavenu via: 06-24469967. De dansmiddag duurt van 14:30 uur tot 18:00 uur, met aansluitend een koud en warm buffet (16,50 euro). Entree bedraagt 1 euro per persoon (introductieprijs).

De Danssalon is een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van stijldansen en wordt georganiseerd door een groepje enthousiaste dansliefhebbers met een passie voor stijldansen. Zonder commerciële insteek, op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.