Oud-raadslid Cees Schalken overleden

DUSSEN • Voormalige raadslid voor het CDA in Werkendam Cees Schalken is zaterdag geheel onverwacht overleden.

De Dussenaar was maar liefst 32 jaar raadslid voor het CDA. Eerst in de gemeente Dussen en later in de gemeente Werkendam.

Van 1982 tot 1996 zat Schalken voor het CDA in de raad van de gemeente Dussen, daarna in de gemeente Werkendam van 1997 tot 2014.

Hoogtepunt

Zijn installatie in Werkendam noemde hij zelf als één van zijn hoogtepunten in zijn politieke loopbaan. "Ik werd als katholieke jongen uit Dussen direct opgenomen in het Werkendamse."

In 2014 kwam een einde aan zijn raadslidmaatschap, hij nam met pijn in het hart afscheid. Liefst was hij tot zijn zeventigste doorgegaan. Bij zijn afscheid als raadslid klonken lovende woorden, vooral vanwege zijn inzet voor vrijwilligers.

Als raadslid stond hij altijd midden in de samenleving. Zo was hij actief bij carnavalsvereniging De Klaitrappers, voetbalvereniging Dussense Boys en de katholieke kerk in Dussen.