Woudrichemse wetenschapper: 'Zet windmolens bij de Amercentrale'

WOUDRICHEM/GIESSEN • Altenatuur heeft op de Dag van de Duurzaamheid - donderdag 10 oktober - twee wetenschappers uitgenodigd om in debat te gaan over de energietransitie in Altena. Een van hen is lucht- en ruimtevaartwetenschapper JanDerk Stegeman (50) uit Woudrichem.

Waarom geen kernenergie? Wat is de goedkoopste manier voor een huishouden om mee te werken aan de energietransitie? Accu's van elektrische auto's vervuilen toch heel erg? Windmolens en zonnepanelen kunnen toch nooit genoeg elektriciteit geven? Waterstof is toch veel handiger dan zon en windenergie?

Allemaal prikkelende vragen waar Altenatuur over in debat wil op Fort Giessen. Goof van Vliet van Altenatuur wist de twee wetenschappers te strikken voor de bijeenkomst.

Windmolens in de vesting, JanDerk Stegeman moet er niet aan denken. "Windmolens zijn lelijk, maar we kunnen ze toch op plaatsen zetten waar ze het minst opvallen? Bij het bedrijventerrein in Giessen bijvoorbeeld. En ze passen ook prima langs de A27. Je moet ze gewoon op een goede manier in het landschap inpassen."

In gesprek

Stegeman wil tijdens de Dag van de Duurzaamheid op Fort Giessen vooral in gesprek met de streek. Dat doet hij aan de hand van een korte presentatie met feiten en cijfers.

"Een transitie kan soms heel snel gaan, als je bijvoorbeeld kijkt naar de introductie van de auto. In tien jaar tijd reden ze in alle steden en verdwenen de paarden met wagens. Tien jaar geleden had iedereen nog gezegd dat het gas uit Rusland of olie uit Saoedi-Arabië prima zijn voor onze energievoorziening. Het gaat ook om de kostprijs van de verschillende producten, dat laat ik zien in statistieken. Kijk naar kolencentrales, zelfs in Engeland worden ze gesloten. Datzelfde geldt voor de bruinkool in Duitsland. Je kunt beter kiezen voor windmolens op zee. Echt, iedereen is overtuigd dat we om moeten en de trend naar schone energie is niet meer te stoppen. Daar is geen discussie over, wel over hoe we dat gaan doen."

Realistisch verhaal

Stegeman wil vooral een realistisch verhaal vertellen, gestaafd door wetenschappelijke kennis. Voor De Correspondent, het online journalistieke platform, toetst hij regelmatig artikelen op feiten aan de hand van zijn kennis. Die stopt hij ook in zijn presentatie op Fort Giessen.

"'Windmolens zijn lelijk', roepen we dan. 'En ook zonnepanelen zijn lelijk'. Maar hoe gaan we het dan wel oplossen? We hebben wind en zon nodig, wind voor de winter en zon in de zomer. Mensen willen niet dat het anders wordt, maar onze rivierdelta verandert al eeuwenlang. Je moet de geesten van mensen raken, dan wordt het een groepsgebeuren."

Zelf ziet Stegeman volop mogelijkheden in Altena, zoals de bouw van enkele windmolens of zonnevelden. "Als we nu in één op de 50 weilanden een zonneveld aanleggen met voldoende ruimte om nog schapen tussen te laten grazen, dan kunnen de boeren ook nog inkomsten oogsten uit zon. Datzelfde geldt voor windmolens. De Biesbosch is niet zo'n goede plek, maar daar staan nu toch ook elektriciteitsmasten? En wat dacht je van de Amercentrale? Die vinden we toch ook niet mooi. Misschien kunnen we wel windmolens plaatsen bij de Amercentrale voor Altena. Of koop als streek twee grote windmolens op zee en zet daar groots Altena op. Zo, van die zijn van ons."

Naast JanDerk Stegeman is ook Jeroen Bijleveld donderdag uitgenodigd. Hij is secretaris van twee landelijke klimaattafels en wetenschapper bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is vooral benieuwd hoe de resultaten van de klimaattafels in de gemeente Altena ingevoerd worden. Wethouder Roland van Vugt van Duurzaamheid is eveneens te gast op Fort Giessen. De gemeente Altena werkt samen met de regio West-Brabant aan de regionale energie strategie (RES).

Enquête

Tevens worden op de Dag van de Duurzaamheid de eerste resultaten van de enquête duurzaamheid onder de inwoners van Altena bekendgemaakt. De bijeenkomst op Fort Giessen begint om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.

Hannie Visser-Kieboom