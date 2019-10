SGP: 'Gratis afval is een mythe'

ALTENA • SGP'er Corne van Gammeren noemde het een gemiste kans dat de kosten van de drie milieustations in Giessen, Hank en Werkendam niet zijn meegenomen in het voorstel over de inzameling van het huishoudelijk afval.

"We hebben daar heel veel gratis afvalstromen. Matrassen, dode huisdieren, asbest, het is allemaal gratis. Maar gratis is een mythe", zo hield hij wethouder Roland van Vugt voor tijdens de Altenatafel over de inzameling van het huishoudelijk afval.

Van Vugt liet weten dat de milieustations op een later moment tegen het licht worden gehouden in relatie met de buitendienst. Ook wordt dan gekeken naar de service op het milieustations. In het nieuwe voorstel van de wethouder moet voor het legen van de groene container betaald worden, nu is dat nog gratis.

Meer voorlichting

Van Vugt wil vooral het scheiden van afval verbeteren door meer voorlichting. "Daar zit nog wel muziek in. 40 procent van het groen komt in de grijze bak terecht, terwijl dat veel duurder is om op te halen." Van Vugt zou het liefst nog verder gaan met aparte groeninzameling.

"Mijn droom is om al het keuken- en tuinafval in Altena te verwerken, dat is pas circulair." In omgekeerd inzamelen, waarbij inwoners hun restafval apart moeten wegbrengen, ziet de gemeente Altena nog te veel risico's. In 2021 wordt het ophalen van huishoudelijk afval opnieuw aanbesteed.

Hannie Visser-Kieboom