Trainster Altena Road Runners gewond: 'Hoog tijd voor eigen baan'

ALTENA • Een trainster van Altena Road Runners is dinsdagavond op De Riedijk in Giessen hard ten val gekomen.

"Ze is domweg gestruikeld en ze heeft daarbij haar pols gebroken", zegt Ina van Boven, bestuurslid bij de atletiekvereniging.

Volgens haar is het bedrijventerrein, dat door Altena Road Runners bij gebrek aan beter als trainingslocatie wordt gebruikt, slecht verlicht en is het zeker niet de eerste keer dat lopers gehavend uit Giessen terugkeren. "Het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak gewoon goed gaat daar."

Baan stapje dichterbij

Van Boven is derhalve blij dat de komst van een atletiekbaan in Sleeuwijk met het voorstel om de paardensportvereniging te verplaatsen weer een stapje dichterbij is.

"We zijn heel blij dat er weer stappen worden ondernomen en dat er een oplossing is voor de paardensportvereniging. Het wordt hoog tijd voor een eigen baan voor Altena Road Runners. Het kan wat mij betreft niet snel genoeg gaan. Hopelijk blijft de vaart er nu in."

De Altena Road Runners trainen momenteel op de Rietdijk, op sportpark Almbos en op het voormalige terrein van voetbalvereniging Rijswijkse Boys. Maar daar gaat gebouwd worden, weet ook Van Boven. "Het wordt nu nijpend, het is zoeken naar ruimte om te trainen."

Ondertussen groeit het ledenaantal van Altena Road Runners gestaag. In januari telde de atletiekvereniging bijna 320 leden en dat getal is inmiddels alweer achterhaald. Het aantal jeugdleden steeg dit jaar al van 35 naar 50, vertelt Van Boven.

Blinde vlek

"Altena is wat betreft atletieklocaties een blinde vlek en dat terwijl we er niet alleen voor lopers zijn, maar ook voor atleten. Met een eigen atletieklocatie hopen we in de toekomst ook onze getalenteerde atleten binnen de club te houden."

Tom Oostra