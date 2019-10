CDA brengt bezoek aan wormenkwekerij

ALMKERK • De CDA-fractie was woensdag op werkbezoek bij The Dutch Nightcrawlers in Almkerk.

Dit bedrijf, gespecialiseerd in het kweken van wormen, is een van de grote spelers in de wereld.

Kersvers raadslid Jade Buchholtz toont op de foto een gedeelte van de opbrengst uit een kweekbak.