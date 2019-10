Bewoners volgende maand weg uit oude Morgenster

SLEEUWIJK • De huidige bewoners van het oude schoolgebouw van De Morgenster in Sleeuwijk moeten 1 november het pand aan de Tienhont verlaten hebben.

Dat schrijft burgemeester Marcel Fränzel in een brief aan omwonenden. De panden van de oude Morgenster zullen daarna gesloopt worden. Omwonenden worden daarover nog nader geïnformeerd.

Harddrugs gevonden

Eerste aanleiding voor het versturen van de brief is dat Fränzel vorige maand twee lokalen in het gebouw heeft laten sluiten, omdat daar door de politie handelshoeveelheden harddrugs zijn gevonden.

"Het is verboden deze twee klaslokalen gedurende de sluitingsperiode te betreden. Om dit duidelijk te maken plaatsen we op beide klaslokalen een aanduiding. Dit doen wij altijd, omdat we bekend willen maken hoe we tegen dit soort misstanden optreden. Bovendien worden de twee klaslokalen verzegeld", aldus Fränzel.

Sleeuwijkers die voor 1 november overlast ervaren van de bewoners van het schoolgebouw kunnen daarvoor bellen met de politie.