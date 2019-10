Almkerkse melkveehouder: 'We zitten altijd in het verdomhoekje'

ALMKERK • Voor melkveehouder Matthijs van Bragt is de maat vol. Hij gaat dinsdag naar Den Haag om samen met duizenden andere boeren te protesteren.

Nee, Matthijs van Bragt (38) is nog nooit de barricades op gegaan. De laatste keer dat de agrarische sector flink van zich liet horen was hij nog maar een jochie, vertelt hij. Wat verdwaalde stickers met 'Wie de boer laat stikken, heeft straks niks te bikken' herinneren op het Almkerkse melkveebedrijf aan de strijd die zijn vader Thijs toen voerde.

'Agractie'

Dinsdag is het Matthijs zelf die naar het Malieveld gaat, omdat het ook volgens hem tijd is voor 'agractie', de noemer waaronder boeren uit het hele land zich verenigd hebben. De maat is vol, beschrijft de Almkerker.

"Deze zomer die stal in Boxtel die werd binnen gevallen door dierenactivisten, daarvoor dat gedoe met fosfaatrechten en nu is het weer stikstof. Als boeren worden we erop aangekeken dat de helft van de stikstofuitstoot bij ons vandaan komt. Samen met de automobilisten worden we verantwoordelijk gehouden voor het milieuprobleem, maar over bijvoorbeeld het vliegverkeer en de scheepvaart hoor je niemand. Het is gewoon een keer klaar. Wij zitten altijd in het verdomhoekje."

En dat is onterecht, meent Van Bragt. Want juist de agrarische sector is constant bezig met hoe het beter kan. "We plaatsen zonnepanelen en beperken de CO2-uitstoot door emissiearme roosters in de stallen. En als je de kringloop op je bedrijf goed rond hebt, gaat er heel weinig verloren."

Malieveld

Matthijs van Bragt is niet de enige in de sector die er zo over denkt. Duizenden andere boeren, onder wie volgens de melkveehouder minstens 100 uit Altena, trekken dinsdag naar het Malieveld om daar van zich te laten horen.

Hun belangrijkste eis? "Dat we onze bedrijven niet verder hoeven in te krimpen en dat de politiek eens écht naar ons luistert. Anders gaat er vast nog meer gestaakt worden. Beleidsmakers baseren zich op rekenmodellen, terwijl de werkelijke cijfers heel anders zijn."

Melkprijs

Aan de andere kant is Van Bragt best bereid om zaken binnen zijn bedrijf aan te passen. "Maar alleen als de melkprijs omhoog gaat, zodat ik m'n boterham kan blijven verdienen." Maandag kreeg hij echter te horen dat de prijs weer met een kwartje naar beneden wordt gebracht.

Als het aan Van Bragt ligt neemt zijn 3-jarige zoontje Thijs op een dag het melkveebedrijf aan de Midgraaf over, zoals Matthijs het bedrijf ook overneemt van zijn vader. "Boeren willen gewoon weer trots kunnen zijn op hun werk en ik hoop dat andere mensen dat ook weer zullen zijn. Wij zijn immers toch de voedselproducent."

Tom Oostra