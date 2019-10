Jarige kinderboerderij Floreffehoeve krijgt groen speelbos

Jan Potters was een van de initiatiefnemers van de oprichting van de Kinderboerderij in Werkendam. De geitjes vindt hij zelf de leukste beesten. (Foto: Hannie Visser-Kieboom)

WERKENDAM • De oprichting van Stichting Kinderboerderij Floreffehoeve vond 25 jaar geleden plaats op 4 oktober, Werelddierendag. Het zilveren feestje wordt gevierd op 5 oktober met een spelletjesmiddag én een receptie.

Tevens is deze week gestart met de aanleg van een groen speelbos achter het terrein van de kinderboerderij, waar ooit de ijsbaan lag. Met de uitbreiding van de kinderboerderij wordt de wens voor een vaste beheerder nog groter, zo vertelt Jan Potters, thans interim-voorzitter van de stichting.

Al die jaren is Potters al betrokken bij de populaire speelvoorziening in Werkendam, die in 2001 haar poort opende en jaarlijks 12.000 tot 13.000 bezoekers trekt.

Mooi centraal

"In Werkendam wordt steeds meer gebouwd en de kinderboerderij ligt mooi centraal in het dorp, als een groene speelplek voor onze kinderen. Hier leren ze omgaan met dieren, bij boeren kun je daarvoor niet terecht. Bij de opening konden we de kinderboerderij ook mooi combineren met een speeltuin in de wijk."

De Stichting Kinderboerderij begon destijds met 300 gulden startkapitaal. Door de jaren heen bleef het puzzelen om alle kosten te betalen, zoals voer, onderhoud aan de gebouwen, inentingen voor de dieren plus kosten om te voldoen aan alle regelgeving. "Vorig jaar spaarden we voor een nieuwe auto voor het afvoeren van afval en ophalen van voer. Dit jaar konden we onze speeltuin vernieuwen en nu sparen we weer voor onderhoud van de stallen. We hebben donateurs en sponsors, ook de gemeente draagt bij."

Op de kinderboerderij lopen varkens, geiten, schapen en soms enkele 'leenkoeien'. Ook konijnen en kippen behoren tot de vaste bewoners van de Floreffehoeve.

Vrijwilligers

Het vinden en vasthouden van vrijwilligers voor al het werk op de kinderboerderij blijft moeilijk, geld voor een vaste beheerder ontbreekt.

"We zijn voor al het werk afhankelijk van vrijwilligers, zoals voor het dagelijks voeren van de dieren. Maar we hebben ook mensen die kinderfeestjes houden, les geven in het milieu-educatief centrum, de mest afvoeren naar een boer of de supermarkten langs rijdt voor oud brood. We zijn ook nog een werk-leerbedrijf en hebben zo regelmatig stagiaires van bijvoorbeeld de landbouwschool, maar daar hebben we dan wel weer begeleiding voor nodig. De stagiaires helpen bij het terreinonderhoud en verzorgen van de dieren. Het vinden van een vrijwilliger die beheerder kan worden is moeilijk, maar we zijn wel in gesprek met de gemeente. Misschien in een combinatie met Park Veldzicht in Genderen?"

Zaterdag 5 oktober vanaf 13:00 uur viert de kinderboerderij feest met een spelletjesmiddag. Om 16:00 uur is de receptie en reünie voor alle (oud-)vrijwilligers, sponsors en genodigden.

Hannie Visser-Kieboom