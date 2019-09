Naam nieuwe burgemeester volgende week bekend

ALTENA • De naam van de nieuwe burgemeester van Altena wordt op dinsdag 8 oktober bekend.

De gemeenteraad vergadert dan eerst achter gesloten deuren over het advies van de vertrouwenscommissie.

Vanaf 21:00 uur is de vergadering openbaar en maakt Theo Meijboom, de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de voordracht bekend. De kandidaat wordt gelijk na de besloten vergadering op de hoogte gesteld en de mogelijkheid bestaat dat de beoogd opvolger van waarnemend burgemeester Marcel Fränzel die avond dan nog naar het gemeentehuis in Almkerk komt.

Dertien sollicitanten

In juni werd bekend dat er dertien sollicitanten, onder wie één vrouw, zijn naar het ambt van burgemeester in de gemeente Altena. Dat heeft de commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk bekend gemaakt.

Twaalf sollicitanten zijn burgemeester of wethouder of zijn dat voorheen geweest of hebben nu elders een politieke functie. Eén sollicitant heeft een vrij beroep of is afkomstig uit de particuliere sector.

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting later dit najaar beëdigd en geïnstalleerd. Tot die tijd is Fränzel waarnemer.