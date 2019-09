Altena College droomt van mavo+

SLEEUWIJK • Het niveau van de theoretische leerweg binnen het vmbo, maar dan mét een zogenoemde 'praktijkgerichte component'. Dat is het idee achter mavo+, waar op het Altena College momenteel hard aan gewerkt wordt.

"Dat plusje staat voor extra, maar dan wel extra als in de zin van een vanzelfsprekend onderdeel van de opleiding", zegt conrector Arie van Es, die o.a. samen met gymdocent en begeleider maatschappelijke stage Benjamin de Gans in een speciale 'brainstormgroep' over de invulling van mavo+ - 'onze droom' - zit.

Negatief imago

"We hebben gemerkt dat het vmbo een negatief imago heeft bij leerlingen en ouders. Dat is overigens heel gek, want met een vmbo-diploma ben je supergoed voorgesorteerd op een vervolgopleiding en een baan. Wij denken dat onze leerlingen nog veel meer kunnen dan wat wij ze op dit moment aanbieden. Daarom willen we ze ook meer aanbieden dan dat we nu doen. Voor ons gevoel is dit een goed moment om hiermee aan de slag te gaan. En het past meer dan goed binnen de nieuwe huisstijl van de school."

Daarom wordt het vmbo - op het Altena College wordt overigens alleen de theoretische leerweg aangeboden - vervangen door mavo+. De bedoeling is dat leerlingen binnen deze nieuwe leerweg op de Sleeuwijkse school binnen het totaal aantal bestaande uren modules kunnen volgen die aansluiten bij hun interesses.

Maak je bijvoorbeeld graag foto's? Dan kun je aan de slag met de module fotografie. Of zet eens twee volledig gedemonteerde scooters opnieuw in elkaar.

Voor ieder wat wils

Het zijn ideeën waar Van Es zelf erg enthousiast over is. De precieze invulling van de modules staat nog in de kinderschoenen, maar de mogelijkheden zijn wat hem betreft eindeloos. "Er komt voor ieder wat wils. Het is de bedoeling dat onze leerlingen bij het diploma ook een portfolio uitgereikt krijgen, met daarin alle 'plussen' die ze op onze school hebben meegekregen."

Dat is natuurlijk mooi om bij je vervolgopleiding te laten zien, maar ook goed voor de ontwikkeling van een stukje zelfkennis, beschrijft De Gans. "Stel, je hebt altijd gedacht dat je de zorg in wil, maar je hebt hier tijdens een zorgmodule gemerkt dat het toch niets voor je is. Dat kan je op het mbo een jaar studievertraging besparen."

Hij merkt dat leerlingen erg te spreken zijn over mavo+. "Ze kunnen immers heel gericht kiezen wat ze willen. Ze hebben zelf invloed en dat spreekt erg aan."

Vogels spotten

Ook bij de docenten merkt Van Es een groot enthousiasme. Zij gaan de modules verzorgen en krijgen daarbij de kans hun eigen hobby's en interesses op de leerlingen over te brengen. "Onze collega's hebben talenten op vlakken die je niet zo gauw zou verwachten", zegt de conrector lachend. "We hebben bijvoorbeeld een leraar Nederlands, die in z'n vrije tijd vogelaar is. Die wil met zijn leerlingen graag vogels gaan spotten in de Biesbosch."

In januari starten de leerlingen van mavo2 met de eerste 'plusweek' op het Altena College.

Tom Oostra