Plannen oud papier 'erg prematuur'

ALTENA • VVD en SGP vragen zich af of het college niet voor zijn beurt gesproken heeft door de verenigingen die in Altena het oud papier ophalen vast in te lichten over de nieuwe tarieven.

In schriftelijke vragen aan B&W noemen de partijen de informatiebijeenkomst van medio september 'erg prematuur', omdat de gemeenteraad zich nog niet heeft kunnen uitspreken over de gekozen optie.

Maatschappelijke onrust

Doordat het ophalen van oud papier straks voor de meeste verenigingen minder geld op gaat brengen, is er 'maatschappelijke onrust' ontstaan, constateren de partijen.

Bovendien voelen verenigingen zich 'voor het blok gezet'. "Ze zouden immers geen keuze hebben. Anders zouden andere verenigingen de inzameling over gaan nemen", schrijven VVD en SGP. Ze vragen het college nu om meerdere scenario's uit te werken voor het ophalen van oud papier in de gemeente.