Boek Fort Steurgat gepresenteerd tijdens zevende Liniepadfestival

WERKENDAM/GIESSEN • Tijdens het zevende Liniepadfestival, zaterdag op Fort Giessen, wordt het deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks over Fort Steurgat gepresenteerd.

In het deel over Fort Steurgat komen de mobilisaties aan bod, maar ook de periode dat het fort dienst deed als gevangenkamp voor NSB'ers. Maar het boek gaat ook over de periode dat het fort dienst deed als zetel voor de SOD en ook de unieke golfremmende dijk rond het fort komt aan bod in het boek.

De erfgoedreeks wordt uitgegeven door Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij en de uitgave over Fort Steurgat is het laatste deel over de forten in de gemeente Altena.

Eerder verschenen delen over Fort Altena, Fort Bakkerskil en Fort Giessen.

Te koop

Het deel over Fort Steurgat is geschreven voor Hannie Visser-Kieboom, net als de delen over Fort Altena en Fort Bakkerskil. Het deel over Fort Giessen is geschreven door Kees van Maastrigt. De delen zijn na de uitreiking van de eerste exemplaren aan bewoners van Fort Steurgat te koop op Fort Giessen.

In oktober wordt het boek over de vesting Woudrichem in de Waterlinie Erfgoedreeks gepresenteerd.