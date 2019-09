Bijeenkomst Grip op Water in De Koppelpaarden

DUSSEN • Burgerplatform Grip op Water houdt dinsdag 1 oktober een bijeenkomst in De Koppelpaarden in Dussen om terug te blikken op het burgerplatform. Ook wordt de uitslag van de publieksenquête vijf jaar na dato bekendgemaakt.

Bijna drie jaar geleden zijn de eerste bijeenkomsten gehouden van Grip op Water: één van de zes burgerplatforms van het Europese project Ground Truth. Aanleiding was de wateroverlast in 2014 en 2015 in Altena.

Iedereen die betrokken is of was bij Grip op Water is welkom in De Koppelpaarden. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in het thema water en mee willen denken over voorkomen van wateroverlast, watertekort of waterkwaliteit zijn welkom.

Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober wordt de uitslag van de publieksenquête '5 jaar na dato', die de afgelopen tijd online heeft gestaan, gepresenteerd. Ook de toekomst van Grip op Water, mogelijk onder de vleugels van de Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, komt aan bod. Ook de actuele kaarten van Grip op Water Altena (te zien op de website) worden getoond.

Klimaatverandering

Andere locaties van het Europese project Groud Truth 2.0 zijn in Spanje, België, Zweden, Kenia en Zambia. In alle landen was het doel om burgers, beleidsmakers en wetenschappers bij

elkaar te brengen rond thema's van klimaatverandering.

Voor Grip op Water was het thema wateroverlast. Meetcampagnes in België gingen om de luchtkwaliteit; Zweden koos voor waterkwaliteit. In Spanje ging het om klimaatverandering, in Zambia om ontbossing en in Kenia om grondgebruik. Inmiddels is het project GroundTruth2.0 bijna afgelopen; na dit jaar zal Grip op Water op eigen benen verder gaan.

Donderdag 3 oktober is de 'congresdag' van GroundTruth2.0 in Delft, daar laten alle zes de locaties, waaronder Grip op Water, zien wat in drie jaar bereikt is en worden de voors en tegens van de GroundTruth2.0-methodiek besproken.

http://www.altena.gripopwater.nl