Inwoner Altena kan wijkagent ‘inhuren’

ALTENA • De wijkagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Altena laten zich op dinsdag 8 oktober op pad sturen door inwoners van de gemeente.

Onder de noemer 'Rent a Cop' kunnen mensen die dag een wijkagent of boa 'inhuren'. Ook bestaat de kans dat mensen mee kunnen op controle.

"Als je bijvoorbeeld vindt dat er in jouw straat te hard gereden wordt, kun je ze deze dag vragen om een kijkje te komen nemen,", legt een woordvoerder van de gemeente Altena uit. "Maar ook als je vermoedt dat er in je buurt wiet geteeld wordt, kun je ze inschakelen."

Alle vragen welkom

Alle vragen zijn welkom, de politie en de boa's bekijken vooraf aan welke verzoeken ze op 8 oktober gehoor kunnen geven.

De filosofie achter Rent a Cop is dat mensen op deze manier 'directer' in contact komen met de wijkagenten en de boa's in Altena en meer inzicht krijgen in het werk van de politie.

Verzoeken indienen kan tot en met het einde van de veiligheidsmarkt, die op zaterdag 5 oktober van 10:00 uur tot 16:00 uur in De Nieuwe Es in Sleeuwijk gehouden wordt. Daar staan verschillende kraampjes met informatie, tips en demonstraties en ook politie, brandweer en buurtbemiddeling zijn dan aanwezig.

Tijdens de veiligheidsmarkt kunnen inwoners met een formulier hun verzoek voor Rent a Cop indienen, maar ook via het contactformulier voor de wijkagent op www.politie.nl, via het e-mailadres veiligheid@gemeentealtena.nl of door een direct message (DM) te sturen via Twitter kunnen zij een wijkagent of boa inschakelen.