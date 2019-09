Zzp-regels bedreigen voortbestaan Nieuwendijks logeerhuis

NIEUWENDIJK • Het vijfjarig bestaan van De Plataan in Nieuwendijk had een feestje moeten worden, maar in plaats daarvan vreest Elske Bloem voor de toekomst van haar logeerhuis.

De afgelopen vijf jaar huurde Bloem het huis aan het Dijkje in Nieuwendijk, maar nu de kans zich voordoet om het pand en bijbehorende tuin te kopen kan ze geen hypotheek krijgen. En dat terwijl het erg goed gaat met De Plataan.

Het logeerhuis biedt in weekenden en vakanties onderdak aan in totaal twaalf kinderen en jongvolwassenen met een beperking en er is een wachtlijst.

"Toen ik begon verwachtten veel mensen niet dat ik het langer dan een jaar zou volhouden, maar mijn bedrijfje groeit jaarlijks met twintig tot 30 procent", vertelt de Nieuwendijkse niet zonder trots.

Netto-winst

Het probleem is alleen dat hypotheekverstrekkers bij een aanvraag van een zzp'er - want dat is Bloem - kijken naar de netto-inkomsten (winst) uit het bedrijf. Een bedrag dat doorgaans aanzienlijk lager ligt dan een bruto-jaarsalaris van iemand in loondienst. "Van dat netto-bedrag is alles al af, dat gaat helemaal nergens over", zegt Bloem.

Zeven jaar geleden moest ze het huis vanwege een scheiding noodgedwongen met fors verlies verkopen. Dankzij een crowdfundingsactie raakte Bloem echter snel schuldenvrij en kon ze hetzelfde huis van de nieuwe eigenaar huren en haar logeerhuis opstarten.

De eigenaar van haar woning omschrijft de Nieuwendijkse als een 'barmhartige Samaritaan', iemand die haar altijd bijgestaan en geholpen heeft, bijvoorbeeld toen ze door de zomerse stortbuien van enkele jaren terug getroffen werd.

Geen ellende

Van hem krijgt ze vooralsnog de nodige respijt, maar hij wil het huis wél graag verkopen. De vraagprijs is al verhoogd, zij het mondjesmaat. "Dat neem ik hem niet kwalijk. Hij heeft al zoveel voor me gedaan, ik wil geen ellende met hem."

Doordat de vraagprijs verhoogd is, wordt een hypotheek krijgen echter nóg moeilijker voor Bloem, die ondertussen bespaart op het jubileumfeest van De Plataan en even overwogen heeft om niet op vakantie te gaan en door te werken en geld te verdienen voor haar huis.

"Als ik hier écht weg moet, heb ik geen huis meer, geen logeerhuis en kan ik ook geen hulphondjes meer fokken, iets wat ik nu ook erbij doe. Niet alleen mijn huis op het spel, maar mijn hele leven."

Zzp'ers

Daarom trekt ze aan de bel, maar ze wil eveneens aandacht vragen voor alle andere zzp'ers in Nederland, die tegen dezelfde problemen aanlopen. Bovendien: "Banken lenen met deze lage rentestand liever geen geld uit. Als de rente tien procent was geweest, had ik die hypotheek allang gehad", klinkt het cynisch.

Inmiddels is Bloem een nieuwe crowdfundingsactie gestart en klopte ze bij wethouder Paula Jorritsma aan om te zien of zij haar zou kunnen helpen. De wethouder zegde toe haar netwerk van ondernemers aan te spreken, maar veel andere oplossingen ziet Bloem verder niet. "Voor een klein bedrijfje als dat van mij zijn de mogelijkheden niet heel groot."

Vijf slaapkamers

Mensen die het goed bedoelden zeiden haar dat ze misschien elders een huis kan huren, maar dat is ook geen optie. "Ik heb hier een huis met vijf slaapkamers voor de kinderen, maar die vind je niet op iedere hoek van de straat. Misschien ergens in Friesland, maar daar komen de ouders, die hier allemaal in de buurt wonen, natuurlijk niet naartoe."

In januari, als de jaarcijfers over 2019 en volgens de Nieuwendijkse dus een hogere netto-winst overlegd kunnen worden, krijgt ze een nieuwe kans om de bank ervan te overtuigen haar alsnog een hypotheek te verstrekken.

