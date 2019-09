Wethouder hijst vlag voor 'een goed leven voor iedereen'

ALMKERK • Wethouder Paula Jorritsma heeft woensdagmorgen bij het gemeentehuis in Almkerk de Global Goals-vlag gehesen.

Zo laat de gemeente Altena exact vier jaar nadat de Global Goals door de Verenigde Naties zijn aangenomen, zien dat gemeente Altena en ook andere Nederlandse gemeenten zich actief inzetten om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren.

"Een goed leven voor iedereen op deze wereld. Als Nederlandse gemeenten kunnen we hieraan bijdragen. Zo moeilijk is dat niet. Veel van de uitgangspunten van de doelen zijn vergelijkbaar met waar we als gemeente dagelijks mee van doen hebben", zegt wethouder Jorritsma.

Coalitieakkoord

Over de hele wereld worden op deze dag onder de noemer 'UN SDG Action Campaign'-activiteiten rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen georganiseerd. Met het hijsen van de vlag laat ook de gemeente Altena zien dat ze zich inzet om de Global Goals te realiseren. Deze doelen zijn integraal onderdeel van het coalitieakkoord.

Global Goals draaien om menselijke waarden en zijn zowel individueel als van de wereld. In Altena gebeurt veel waaraan de betekenis van Global Goals valt te koppelen, zoals de inzet voor duurzame energie en besparing, het sluiten van de voedselkringlopen, de fairtrade doelen, het bestrijden van armoede, het verschil tussen seksen en het recht op goed onderwijs en fatsoenlijk werk, aldus de gemeente.

De komende periode gaat Altena verder aan de slag om de doelen binnen de organisatie specifieker te formuleren en samen met inwoners en partners te bekijken in hoeverre de duurzame ontwikkelingsdoelen nog meer een rol kunnen spelen bij de inrichting van de gemeente.