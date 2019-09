VVD wil extra debat over toegenomen Wmo-tekorten

ALTENA • De VVD heeft een zogenoemd 'interpellatiedebat' aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over de opgelopen tekorten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

"Wij vinden het hoogst verbazingwekkend dat het verwachte tekort in drie maanden tijd kan oplopen van 9 ton tot meer dan het dubbele", stelt fractievoorzitter Pim Bouman.

De partij hoopt dat met het extra debat, dat vooralsnog gepland staat op 15 oktober, duidelijkheid ontstaat over zowel de tekorten als de handelwijze van het college. "Daarnaast biedt het debat het college de ruimte om alsnog op een serieuze wijze verantwoording af te leggen en biedt het de raad handvatten voor de toekomst om meer regie te voeren op dit belangrijke onderwerp", zegt Bouman.

De VVD heeft zich al eerder zorgen gemaakt over de oplopende tekorten in de Wmo.

Twijfelen

"De wijze waarop het college deze tekorten vorig jaar presenteerde - net na de oplevering van kadernota - deed ons twijfelen of het college wel in controle was op de uitgaven. Inmiddels mochten wij van het college vernemen dat de tekorten zijn verdubbeld. Onze twijfels over de handelswijze van het college zijn hierdoor alleen maar toegenomen. Het college legt verantwoording af voor dit enorme tekort en gebrek aan regie in een brief van één pagina. Wij vinden dat het college op een serieuze wijze verantwoording af moet leggen over dit tekort en de wijze waardoor het college regie voert op de uitgaven van de Wmo."