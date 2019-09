Team Altena terug van de Mont Ventoux

REGIO • Team Altena is afgelopen maandag teruggekeerd uit Zuid-Frankrijk, waar de veertien teamleden op zaterdag lopend en op de fiets de berg beklommen om geld in te zamelen voor een Woord en Daad-project tegen kindslavernij in Haïti.

De tocht, die begon met redelijk fraai weer, maar eindigde in regen en wind op de top, weerhield de deelnemers er niet van om voor het bijeengebrachte geld hun sportieve prestatie te leveren. In totaal heeft Team Altena 29.447 euro bijeengebracht voor dit doel. De complete opbrengst van alle 186 deelnemers bij dit evenement bedroeg die dag 289.204 euro.

Bij dit alles behaalden de Altena -teamleden nog enkele bijzondere resultaten en ze leverden enkele huzarenstukjes af. Het team had de hoogste gemiddelde sponsoropbrengst van de deelnemende teams. Een van de teamleden leverde de hoogste persoonlijke sponsorbijdrage: Elly Burghout, goed voor 10.265 euro.

Hardlopers

Drie hardlopers Leendert van der Lugt, Lean de Ruiter en Arik Burghout beklommen de Mont Ventoux van drie zijden (Malaucêne, Bedoin en Sault) op één dag. 68 kilometer omhoog hardlopen en in totaal 3600 meter klimmen.

De jongste deelnemer in het Altena-team die op de racefiets de berg beklom was Lauren Westerlaken (10 jaar).

Het team kijkt dan ook met dankbaarheid terug op een geslaagd evenement.