Infoavond in Andel over 'Uw kind en drugs'

ANDEL • De buurtpreventieteams uit Andel organiseren op donderdag 3 oktober samen met de gemeente Altena een informatiebijeenkomst rondom 'Uw kind en drugs', bedoeld voor ouders én voor het netwerk rondom jongeren, zoals verenigingen, kerken en scholen.

Sprekers zijn de jeugdagent, de jongerenwerker en een preventiemedewerker van Novadic Kentron. De avond begint om 19:30 uur in 't Buitenhoff in Andel, inloop vanaf 19:00 uur. Vanaf ongeveer 21.00 uur is er ruimte voor vragen.